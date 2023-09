Rondonópolis vai ter mais uma semana de calor intenso. É o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que aponta que a temperatura pode chegar a 41ºC na cidade.

- Publicidade -

Para esta semana, o Instituto voltou a emitir alerta para baixa umidade relativa do ar, com índices atingindo mínima de 20%. Apesar do calorão, há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas ao longo da semana.

Ontem (4), a temperatura chegou a 39,4ºC na cidade conforme a estação automática do Inmet. A umidade relativa do ar também caiu e chegou a 18% no período da tarde.

Para hoje (5), a previsão é de muito calor, com a temperatura máxima podendo chegar aos 41ºC, enquanto a mínima não deve ficar abaixo dos 25ºC. O dia também deve ser seco, com a umidade mínima chegando a 20%.

O Inmet emitiu alerta amarelo de baixa umidade. Nestes casos, a orientação é para que as pessoas bebam muita água, usem protetor solar e evitem exposição ao sol nos horários mais quentes do dia.