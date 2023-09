Entre vários pontos que integram a minuta do projeto de lei do Parcelamento do Solo, algumas mudanças foram propostas nas diretrizes para a implantação de loteamentos e conjuntos habitacionais em Rondonópolis.

Entidades e comunidade local apontaram, durante audiência pública realizada na última terça-feira (29) e na câmara temática, nesta sexta-feira (1), a necessidade de alterações na minuta do projeto de lei de Parcelamento do Solo, que integra o novo Plano Diretor Municipal. As audiências e debates foram realizados pela Câmara Municipal.

Além disso, mais uma vez, as entidades pedem a mudança na metragem das Áreas de Proteção Permanentes (APPs) do Rio Vermelho, Arareau e córregos que cortam a cidade. Enquanto o Executivo propôs ampliar de 100 para 200 metros em cada margem a APP do Rio Vermelho, de 50 metros para 100 metros a APP do Arareau, e de 30 para 70 metros em demais córregos, entidades defendem que sejam mantidas as metragens atuais, seguindo a legislação federal.

Ainda entre as alterações solicitadas, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) local também indicou que a mudança de nomenclaturas das áreas de preservação ambiental propostas pelo Poder Executivo não deve ser adotada, por ser considerada inconstitucional. A entidade pede que sejam mantidas as divisões e nomenclaturas definidas em lei federal.

O projeto de lei do Parcelamento do Solo é um dos que compõem o plano diretor municipal, que conta ainda com o projeto de lei do Perímetro Urbano, Código Ambiental, Uso e Ocupação do Solo, Código de Edificações e Código de Posturas.

Ainda devem ser realizadas pela Câmara Municipal as audiências públicas para discutir o Código de Posturas, marcada para a terça-feira (12), e, o Código de Edificações, no próximo dia 19.

Após finalizadas as audiências, caberá à Câmara Municipal dar início a votação dos projetos de lei.