O sistema de emissão de nota fiscal eletrônica da prefeitura de Rondonópolis passou por um verdadeiro “apagão” nos últimos dias. O sistema ficou indisponível aos contribuintes no dia 1º deste mês e a previsão, que foi informada pela Secretaria Municipal de Receita, era de retorno ao funcionamento normal na manhã da última terça-feira (5), o que não ocorreu.

- Publicidade -

Nesta sexta-feira (8), parte dos serviços eletrônicos voltou a funcionar, porém a emissão de notas avulsas, instrumento utilizado para autônomos, continuava indisponível, também não era possível gerar boletos e algumas empresas ainda relatavam problemas de inconsistências para emitir as notas fiscais.

De acordo com a prefeitura, o sistema de emissão de nota fiscal eletrônica NFS-e seria substituído por um novo a partir das 20 horas do dia 1º de setembro, processo que seguiria até a manhã da última terça-feira.

A Secretaria de Receita havia informado que os dados dos contribuintes seriam migrados automaticamente e uma nova página seria colocada no ar. A estimativa era de que o novo sistema estivesse operando normalmente às 07h59 do dia 5 de setembro.

Como o prazo não foi cumprido e as empresas e os contribuintes permaneciam sem acessar o serviço e emitir notas, na quarta-feira (6), a Secretaria de Receita emitiu novo comunicado no qual culpou a empresa contratada para o serviço pelo não funcionamento do novo sistema no prazo estabelecido.

“A Secretaria de Receita do Município cobrou agilidade na resolução dos problemas apresentados pelo recém-implantado sistema de nota fiscal eletrônica (NFS-e). A princípio, o programa deveria ser instalado e receber os dados do anterior entre os dias 1 e 5 de setembro, quando deveria voltar a emitir notas via internet para os usuários. Porém, alguns usuários se deparam com inconsistências e não conseguiram emitir as notas que necessitavam”, informou a prefeitura.