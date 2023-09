O projeto de Lei encaminhado pelo Executivo para extinguir a lei que criou o Conselho Municipal do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab) está na pauta de votação da sessão de hoje (6), da Câmara Municipal. O encaminhamento à pauta de votação no plenário foi definido na Ordem do Dia de ontem (5) que, como acontece sempre na primeira do mês, ocorreu com as portas fechadas.

O projeto, que havia sido encaminhado na semana passada pelo prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB), em regime de urgência, não foi bem recebido pelos vereadores. Roni Magnani (PSB) foi um dos que reclamaram.

Ele questionou o encaminhamento da proposta sobre a extinção da lei de criação do Conselho, que tem como propósito fiscalizar e deliberar sobre o uso dos recursos que o município recebe provenientes do Fethab. Diante das reclamações, a proposta acabou sendo retirada da pauta de discussão.

O líder do Executivo na Casa de Leis, vereador Reginaldo Santos (SD), minimizou o mal-estar de alguns colegas com a proposta. Segundo ele, o que a administração municipal pretende, na verdade, é fazer uma reformulação com o intuito de tornar o Conselho mais dinâmico, facilitando a realização das reuniões.

“Então, o Executivo encaminhou esta proposta de extinção da Lei que criou o conselho para reformulá-lo. Para, em seguida, aprovar uma nova com estas mudanças”, argumentou Reginaldo.

Presidente da Comissão de Agricultura da Casa de Leis, o vereador Dico Sodré (SD) afirmou ontem que ainda não tinha uma posição formada a respeito desta matéria e que já solicitou do líder do prefeito mais informações para que possa, com tranquilidade, votar hoje este projeto.

“Já estudei a proposta e solicitei mais informações do líder do prefeito sobre as reformulações que o Executivo pretende fazer no Conselho”, explicou Dico, que faz parte da bancada de sustentação do prefeito na Casa de Leis.