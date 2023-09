Mais de um ano depois de inaugurada, a Avenida W-11, que liga a BR-364 ao bairro Sagrada Família, até a rotatória do Parque São Jorge, ainda segue às escuras.

Usuários da via cobram mais agilidade da prefeitura e reclamam da demora na instalação da rede de iluminação. Quem passa diariamente pela avenida alerta que a escuridão aumenta os riscos de acidentes graves.

A prefeitura anunciou a iluminação na avenida ainda em agosto do ano passado, e somente em fevereiro deste ano deu início ao processo de licitação para contratar a empresa para executar o serviço. Contudo, seis meses depois, a iluminação ainda não foi instalada.

Ao A TRIBUNA, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) informou que a instalação da iluminação na Avenida W-11 precisou ser paralisada para uma alteração no projeto.

Segundo a Pasta, os postes, inicialmente, seriam instalados nas duas laterais da via, porém, após identificar problemas nesta configuração, foi necessário realizar uma mudança no projeto, com a colocação dos postes no canteiro central da via.

A alteração no projeto, ainda conforme a Sinfra, tornou necessária a realização de um aditivo no contrato, uma vez que a colocação dos postes no canteiro central deve ser feita com a rede de eletricidade ativa.