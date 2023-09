A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), responsável pela realização do concurso público da prefeitura de Rondonópolis divulgou, ontem (20), a lista definitiva de inscritos.

Ao todo, mais de 4,9 mil pessoas tiveram as inscrições deferidas e vão concorrer aos cargos em cadastro reserva para professores da educação infantil e ensino fundamental e para fiscais de tributos e contadores. As listas definitivas dos inscritos estão disponíveis no site da UFMT.

No edital 1 – com vagas em cadastro reserva para analista instrumental contador e analista instrumental fiscal de tributos, a lista conta com 1.725 inscrições deferidas. Já para o edital 2 – com vagas para docentes da educação infantil e docentes do ensino fundamental, são 3.261 inscrições deferidas. Ao todo, nos dois editais, foram 4.986 inscritos.