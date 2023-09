Pessoas com diagnóstico de fibromialgia passam a ter novos direitos em Rondonópolis. Nesta sexta-feira (8), no Paço Municipal, durante uma reunião com a Associação Gente de Fibra, que reúne portadores da doença, o prefeito Zé Carlos do Pátio sancionou as leis municipais 13.064 e 13.065.

- Publicidade -

Uma das leis institui a política municipal dos direitos das pessoas com fibromialgia e a outra garante transporte público coletivo gratuito aos portadores da doença.

As leis, que foram aprovadas pelos vereadores, foram assinadas pelo prefeito, juntamente ao presidente da Câmara Municipal, vereador Júnior Mendonça (PT), que é o autor de ambas.

Com as novas leis que passam a vigorar imediatamente, as pessoas com fibromialgia passam a ter direito ao transporte público gratuito no município, bem como a poder participar de concursos públicos e processos seletivos como Pessoas Portadoras de Deficiências (PCD), uma vez que a legislação reconhece que as pessoas com fibromialgia são consideradas pessoas com deficiência para todos os efeitos legais no âmbito do município de Rondonópolis.

Eliane Barbosa Rocha, presidente da Associação Gente de Fibra, que reúne mais de 300 pessoas com fibromialgia, a maioria mulheres, destacou que a estimativa é de que 2,5% da população tenha fibromialgia e por ser uma doença que depende de tratamento multidisciplinar, a criação de políticas específicas para atender quem vive com a doença é fundamental para garantir mais qualidade de vida.