A prefeitura confirmou ontem (18) que o orçamento municipal para 2024 será de R$ 2,27 bilhões, valor 5,5% maior que o orçamento atual que é de R$ 2,15 bilhões. Segundo o Paço Municipal, o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2024 está pronto e prevê os maiores percentuais do orçamento para a Saúde, Educação e Infraestrutura.

O secretário Municipal de Planejamento, Rafael Arenhart, explica que o projeto da LOA 2024 tem orçamento compatível com aquele definido no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2024, já em tramitação no Poder Legislativo.

Ele destaca que a peça orçamentária para 2024 prevê a manutenção do alto índice de investimentos e foco na manutenção de serviços, visando a melhoria nos indicadores sociais do Município.

O orçamento deve ficar em aproximadamente R$ 530 milhões para a Saúde, pasta que receberá o maior percentual. Na Educação são previstos cerca de R$ 440 milhões e para o Urbanismo aproximadamente R$ 300 milhões. A quarta pasta que mais deve receber recursos será o Trânsito com R$ 130 milhões aproximados.

A LOA 2024 ainda deve definir em cerca de R$ 50 milhões o repasse do duodécimo constitucional a Câmara Municipal.

A LOA é uma das três peças orçamentárias junto com a LDO e Plano Plurianual (PPA) e fixa as receitas e as despesas municipais para o próximo ano. É na LOA que o Município define quanto será gasto em cada área e quais recursos serão utilizados.

Além disso, a Lei Orçamentária Anual prevê a arrecadação municipal com tributos e outras fontes de recursos para o próximo ano e determina as metas fiscais e investimentos em obras e serviços.