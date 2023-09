A Polícia Civil de Mato Grosso confirmou ontem (21) que indiciou quatro pessoas por envolvimento no incêndio contra o prédio da prefeitura de Rondonópolis, ocorrido no final do mês de agosto deste ano. O inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário e Ministério Público Estadual. Foram indiciados Aristides Pereira da Silva Neto, Huguiney Alves de Souza Filho, Jean Luiz dos Santos Dantas e Luciano Souza Santos Vargas da Veiga.

- Publicidade -

Conforme a investigação conduzida pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), os responsáveis pelo crime foram indiciados por dano qualificado, incêndio majorado e supressão de documento público.

Ainda, segundo a polícia, dois foram os responsáveis diretos pelo incêndio e outros dois foram investigados por participação, “auxiliando os executores na preparação e fuga do local do crime”.

Em interrogatório, dois dos indiciados confessaram os crimes e alegaram que a motivação foi a desocupação de uma área pela prefeitura. A área localizada no Jardim Liberdade havia sido desocupada pelo município na manhã do dia do ataque ao Paço.

O ataque à Secretaria Municipal de Receita no Paço Municipal ocorreu no dia 28 de agosto. De acordo com informações da polícia, Aristides, de 36 anos, e Jean, de 28 anos, entraram no prédio da prefeitura, por volta das 14 horas, e foram até o setor de Receita.

Após discussão com um servidor do local, a dupla jogou uma substância inflamável e ateou fogo na sala. O incêndio causou danos materiais e expôs os funcionários a risco.

Conforme a investigação da Derf de Rondonópolis, um terceiro envolvido, Luciano Veiga, de 25 anos, levou a dupla até a prefeitura e ficou aguardando do lado de fora do prédio para auxiliar na fuga em uma camionete S10.

O quarto indiciado, Huguiney, de 27 anos, segundo a denúncia, é advogado e chegou à prefeitura junto com os outros envolvidos e entrou no prédio com os executores do incêndio. Após o crime, todos fugiram.

Imagens de câmeras de segurança coletadas pela Polícia Civil mostraram toda a movimentação do grupo desde a chegada ao estacionamento da prefeitura, a entrada e saída do prédio. Um deles, Jean Dantas, estava com uma sacola nas mãos. Um jogou o líquido inflamável e o outro ateou o fogo e, ao perceberem o incêndio, os funcionários saíram do local, assim como os acusados.

Durante as diligências após o registro do crime, três dos envolvidos foram localizados e conduzidos em flagrante por uma equipe da Polícia Militar.

A investigação constatou que não houve lesões nos funcionários do local. A perícia da Politec e o levantamento da prefeitura apontaram que o dano causado pelo incêndio afetou a parte física da sala e causou a destruição de documentos.

O delegado Santiago Rozendo Sanches explicou que além dos dois que executaram o incêndio, os demais também responderão como partícipes.

“Os outros dois tinham conhecimento da existência de produto inflamável dentro do veículo que foi usado na prática dos crimes e da motivação alegada para o delito, que foi provocada pela ação da administração municipal”, comentou o delegado. (Com informações da assessoria)