As obras do Centro de Diagnóstico do Câncer do Hospital do Amor, em Rondonópolis, seguem sem previsão para começar. No entanto, a expectativa, segundo o vereador Batista da Coder (SD), que está na linha de frente para viabilizar a unidade no município, é de que na próxima semana já esteja concluído o processo de doação pela Prefeitura de Rondonópolis do terreno de 20 mil metros quadrados (dois hectares) para o Estado, que será responsável pela construção.

Localizado na cidade de Barretos, no interior de São Paulo, o Hospital do Amor é referência nacional e internacional em prevenção e tratamento de doenças oncológicas.

A área doada pelo município ao Estado para ser construído o Centro de Diagnóstico fica localizada nos fundos da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) e foi aprovada pela Câmara Municipal no final de março deste ano, após muita pressão junto ao Executivo, que pretendia fazer um comodato.

“Infelizmente, ainda não podemos dizer quando começam as obras. Mas, esperamos que na próxima semana o Estado finalize o processo de recebimento da área para ser construído este tão aguardado Centro de Diagnóstico”, observa o vereador Batista. “A questão é que prefeito fez a doação da área de 12 hectares sem ter feito o desmembramento do terreno que será construído o centro”, lamentou.

No entanto, segundo o vereador, a prefeitura informou que o processo de desmembramento do terreno de 20 mil metros quadrados da área de 12 hectares foi concluído esta semana.

“Eu fui informado pelo município que o desmembramento já foi concluído e o processo está na Procuradoria-Geral do Estado (PGE). Esperamos que fique tudo pronto já nesta semana que inicia”, pondera.

O deputado Nininho (PSD) foi quem articulou a participação do Estado na construção do Centro de Diagnóstico. O governo de Mato Grosso será responsável pela construção, que custará mais de R$ 30 milhões.