Os benefícios gerados pelo cooperativismo são os principais estimulantes para o plano de expansão constante do Sicredi. Criação de novos postos de trabalho, fomento ao empreendedorismo, promoção da autonomia financeira e, acima de tudo, proximidade com o associado.

Esses são alguns dos quesitos que marcam a inauguração da quinta agência da cooperativa Sicredi Integração Mato Grosso, Amapá e Pará em Rondonópolis.

A nova agência iniciou o atendimento ao público neste dia 11 de setembro (segunda-feira). Composta por espaços com dimensões inovadoras, aconchegantes, confortáveis e seguros, a unidade é destacada por criar um ambiente alternativo para os associados usufruírem do local. A nova agência está localizada na Rua Barão do Rio Branco, 3.210, no bairro Jardim Santa Marta.

A cooperativa superou a marca de 104 mil associados em 2023. Atualmente, somente no município de Rondonópolis-MT, já são mais de 59 mil associados. Isso faz com que a cidade seja incluída no ranking das três maiores cidades do Brasil em números de associados do Sistema Sicredi.

A nova agência é mais um espaço de atendimento desse público. O presidente do Conselho de Administração da cooperativa Sicredi Integração Mato Grosso, Amapá e Pará, Marco Túlio Duarte Soares, explica que a nova cooperativa alcançará importantes regiões da cidade. A exemplo, cita os bairros Jardim Belo Horizonte, Monte Líbano, Padre Lothar, Jardim Tropical, Santa Marta e os demais bairros próximos.

“A abertura dessa agência já estava em nosso planejamento. E a realização disso foi possível pela confiança dos nossos associados. Seguimos firmes para juntos continuarmos a crescer e apoiar o desenvolvimento das comunidades em que estamos inseridos. Temos muito orgulho de ter mais de 59 mil associados em Rondonópolis e esse número vai continuar a crescer, bem como em todos os municípios onde temos presença”, afirmou Marco Tulio.

Segundo ele, a agência possui uma estrutura diferenciada. Isso é para fortalecer o atendimento próximo, personalizado e humano.

“A cooperativa tem como essência esse modelo de sempre seguir junto aos nossos associados e nossas comunidades. Nesse novo espaço, aumentamos isso para traduzir isso em jeito ainda mais aconchegante, espaçoso e, claro, com comodidade para aqueles que precisam das soluções financeiras que oferecemos”, concluiu.