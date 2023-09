Além disso, no ano passado, entre janeiro e dezembro, foram registradas 63 mortes no trânsito local. Ao todo, foram registrados 2.283 acidentes. A maioria teve o envolvimento de motocicletas, com 854 ocorrências, e motonetas, 306. Automóveis estiveram envolvidos em 521 ocorrências no trânsito.

Em 2022, de janeiro a dezembro, 749 pessoas ficaram feridas em acidentes de trânsito no Município, aproximadamente dois feridos por dia, índice que segue praticamente o mesmo no primeiro semestre deste ano.

O trânsito de Rondonópolis continua violento e fez mais de duas vítimas por dia no primeiro semestre de 2023. Os dados são da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp/MT) e mostram que entre janeiro e junho deste ano, 477 pessoas sofreram lesões corporais em acidentes de trânsito na cidade. No mesmo período, 23 pessoas morreram.

Um levantamento do A TRIBUNA junto aos dados do Departamento de Trânsito de Mato Grosso (Detran/MT) entre 2018 e 2021, mostrou que em 2018, foram registradas 51 mortes e 633 feridos em acidentes de trânsito na cidade.

Esse número caiu em 2019 quando foram registradas 45 mortes e 588 feridos. Em 2020, a quantidade de mortes no trânsito voltou a subir, com 64 óbitos registrados. Houve, no entanto, queda no número de feridos, com 343.

Já em 2021, o aumento foi mais significativo, passando para 70 mortes e 1.452 feridos.