O juiz da 1ª Vara Criminal de Rondonópolis, Wagner Plaza Machado Júnior, marcou o júri do réu Maroan Fernandes Haidar Ahmed, acusado de matar o empresário Fábio Batista de Jesus, de 41 anos, em 2018, em Rondonópolis, para o dia 9 de novembro deste ano.

- Publicidade -

O julgamento acontece no Tribunal do Júri de Rondonópolis, a partir das 9h e será em formato híbrido, presencial e por videoconferência.

O julgamento foi marcado depois de decisão da Justiça que entendeu que o réu poderá ser interrogado por videoconferência durante a sessão do tribunal do júri. A defesa do réu alegava que ele deveria participar do júri presencialmente.

Tanto o Tribunal de Justiça de Mato Grosso como o Superior Tribunal de Justiça decidiram que não há qualquer incompatibilidade de realização de interrogatório do réu por videoconferência em sessão plenária do júri. Com isso, a nova data do julgamento foi definida.

Em 19 de junho deste ano, o julgamento de Maroan foi suspenso quando já estava em curso em função de uma decisão do ministro Gilmar Mendes, que atendeu pedido da defesa e suspendeu o julgamento “para evitar uma nulidade futura” e aguardar a decisão plenária do STJ que decidiria se o réu poderia ou não ser julgado por videoconferência.

Em decisão plenária unânime no dia 26 do mesmo mês, os ministros seguiram o voto do relator, ministro Rogério Schietti Cruz, do STJ, e entenderam que a periculosidade do réu, somada à dificuldade enfrentada na remoção e apresentação dos presos em juízo, constitui motivação suficiente e idônea para realização do interrogatório de Maroan, no plenário Júri, por meio do sistema de videoconferência, assegurado o exercício da ampla defesa através de entrevista prévia com o seu defensor.

O acusado está recolhido no presídio de Florianópolis em Santa Catarina e deve acompanhar o julgamento no Tribunal do Júri de Rondonópolis por videoconferência.

O réu é acusado de matar o empresário Fábio Batista de Jesus, de 41 anos, em 2018, em Rondonópolis. O caso ocorreu por volta das 3 horas da madrugada do dia 18 de novembro daquele ano, em um posto de combustível, na Avenida Lions Internacional, bairro Vila Aurora.