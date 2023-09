Numa entrevista concedida ontem (28) ao A TRIBUNA, os professores da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) Analy Polizel e Renato Wasques, que concorrem aos cargos de reitora e vice-reitor em eleição que acontece no próximo dia 5, ressaltaram as prioridades constantes no plano de gestão que propõem para a universidade. A atual reitora pró-tempore e o professor integram a Chapa 1, “Unidos pela UFR”, em disputa no pleito.

Com um plano que apresenta propostas divididas em 14 eixos, os professores destacam que pretendem dar continuidade ao trabalho que a atual reitoria vem desenvolvendo, desde 2019, com a experiência adquirida durante esse período.

Eles apontam que pretendem trabalhar para consolidar os cursos de graduação já existentes na UFR e ampliar com a criação de novos cursos, bem como aperfeiçoar os canais de comunicação da universidade com a comunidade, internacionalizar a instituição, ampliar a estrutura física da universidade, apostar no fortalecimento das licenciaturas e na inovação e empreendedorismo.

“Nosso compromisso também com esse plano de gestão organizado em 14 eixos estratégicos é fazer com que a universidade esteja mais presente na sociedade. Nós queremos fortalecer a extensão universitária. Mais que ir até a sociedade, nós queremos abrir as portas da UFR para a comunidade de Rondonópolis e região. Para isso, propomos o programa universidade aberta para que a comunidade vá até a universidade, assista a uma aula, conheça os espaços administrativos, os laboratórios”, exemplifica o professor Renato.

Como exemplo da universidade estar presente na comunidade, Analy enfatiza a atuação da UFR durante a pandemia de Covid-19, quando a universidade atuou em várias frentes, desde a implementação dos testes PCR à vacinação.

“A intenção é essa, atender a todos, seja da indústria, do setor privado. Exemplo ainda é que acabamos de criar cursos de graduação que eram uma demanda da comunidade, implantamos o aditivo de 15% à nota final do Enem para os candidatos a ingressarem na UFR que cursaram o ensino médio em Mato Grosso. Isso é tudo para atender a comunidade”, elenca.

Os líderes da Chapa 1 ainda apontam que no eixo ensino, a prioridade é a consolidação e ampliação dos cursos de graduação. Já no eixo de infraestrutura está a participação da UFR no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) recentemente lançado pelo Governo Federal, que inclui diversas obras.

“Nós estamos inserindo a nossa universidade no PAC, o que é muito importante para o crescimento e desenvolvimento da nossa instituição, são diversas obras como um centro de difusão de ciência e cultura”, acrescenta Analy.

“Outra questão muito importante são propostas que visem fortalecer as licenciaturas. Nós temos acompanhado, nos últimos anos, uma crise nacional das licenciaturas. E nós estamos pensando em algumas ações que visam fortalecer os cursos de licenciatura, consolidar, mas também criar novos cursos. É uma demanda legítima hoje na Universidade Federal de Rondonópolis”, complementa o candidato a vice-reitor.

Analy e Renato ainda antecipam que pretendem dar destaque para a inovação e o empreendedorismo. Uma das propostas, nesse sentido, é fortalecer as empresas juniores dentro da universidade, a incubação de empresas e a transferência de tecnologia para o mercado e organizações, com a realização de feiras de negócios dentro da UFR, estreitando a relação da universidade com as organizações e, com isso, criando oportunidades de estágio e empregos aos estudantes.

Por fim, os candidatos reforçam que querem atuar na internacionalização da UFR. A intenção, segundo eles, é transformar a universidade em referência em internacionalização na região para enviar e receber estudantes do exterior, além de estreitar as relações com os países vizinhos.

“Um exemplo é que estive, recentemente, em Roma, para fazer um convênio com universidades latino-americanas e caribenhas. Queremos ampliar as oportunidades tanto para receber estudantes quanto para os nossos estudantes irem”, finaliza Analy.