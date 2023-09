Um grupo de estudantes de Jaciara visitou, na manhã de ontem (21), as dependências do A TRIBUNA. Os alunos da Escola Estadual Prefeito Artur Ramos, localizada na região central de Jaciara e que possui hoje 850 estudantes, desenvolvem um projeto de rádio e jornal impresso na escola e tiveram a oportunidade de conhecer todo o processo de produção deste periódico, como os jornalistas definem a pauta, a pré-impressão e a impressão.

Os alunos foram recebidos pela equipe de jornalistas da casa que contou um pouco da história dos 53 anos do jornal e o valioso acervo histórico, registrado em suas páginas, que reuniu ao longo de todos estes anos, com fatos não só de Rondonópolis mas de toda a região Sudeste do Estado.

A visita contou com 21 estudantes do 6º, 7º, 8º e 9º anos do ensino fundamental e do 1º e 2º anos do ensino médio. Como trabalham em um projeto de comunicação, a visita foi uma oportunidade de ver de perto e compreender o funcionamento de um jornal impresso.

Os professores explicaram que os alunos desenvolvem, em sala de aula, o projeto “Educomunicação”, que envolve uma rádio e a produção de um jornal impresso na Escola Prefeito Artur Ramos.

Os estudantes jaciarenses estavam acompanhados da professora Elisângela Lopes de Lima, que trabalha com o grupo o projeto de comunicação – rádio e jornal na escola.

Além de Elisângela, também estavam com os alunos na visita ao A TRIBUNA, os professores Rogério da Silva Santos, de Educação Física; Janaína Bezerra Dias, que trabalha com o EJA e a pedagoga Josileni de Moraes Nascimento.

REGIÃO

A visita dos estudantes de Jaciara mostra a importância do jornal A TRIBUNA para toda a região. Com mais de 50 anos de história, este veículo de comunicação é referência para Rondonópolis e outros municípios de Mato Grosso.