O prefeito José Carlos do Pátio decretou contingenciamento na Secretaria Municipal de Saúde. A medida foi tomada pelo decreto 11.667, de 5 de setembro de 2023.

- Publicidade -

O decreto regulamenta o contingenciamento de despesas e gastos no serviço público municipal na área de Saúde e determina, entre outras medidas, a redução de gastos, proíbe o pagamento de abonos ou novas gratificações e limita a realização de procedimentos médicos, internações, medicamentos, exames e terapias classificados como média e alta complexidade, que são de responsabilidade do Estado e da União.

No decreto, a principal justificativa apontada para o contingenciamento é a necessidade de assegurar o equilíbrio entre a execução de despesas e disponibilidade de recursos próprios, uma vez que a Secretaria Municipal de Saúde atingiu, atualmente, o percentual de despesa apurado em 31% quando o previsto para o corrente ano foi de 26%.

“Ante ao quadro fiscal exposto e em atendimento à legislação vigente, é necessária a determinação de limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias”, descreve o decreto.

A queda brusca no percentual de arrecadação financeira municipal, e, em contrapartida, a necessidade de garantir o pagamento da folha e procedimentos de urgência e emergência, além de observar os limites impostos por lei também são fatores indicados para a necessidade da contingência na Secretaria de Saúde.

O decreto determina ainda a criação do Comitê de Gestão Financeira, que será o responsável por gerir o contingenciamento.

O comitê será composto pela secretária Municipal de Saúde, Ione Rodrigues, e pelos superintendentes de Administração Sistêmica; da Gestão do SUS, Regulação, Controle e Avaliação; de Atenção Especializada; de Atenção Primária; de Vigilância em Saúde; e, de Engenharia, bem como pela diretoria Geral da Rede Hospitalar Urgência e Emergência.