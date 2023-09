Depois do alívio com a queda na temperatura registrada na quinta-feira (14), os termômetros voltam a subir neste fim de semana e o rondonopolitano terá novamente dias de calor intenso pela frente. Nesta sexta-feira (15), a temperatura já começou a subir, com máxima de 34,8ºC registrada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

- Publicidade -

Para os próximos dias, a previsão é de mais calor, com máximas na casa dos 40ºC durante a semana. A partir deste sábado (16), chuvas isoladas podem ocorrer na cidade, mas sem alívio no calorão.

O Inmet também emitiu alerta amarelo de tempestades para Rondonópolis, que podem ocorrer até a manhã deste sábado. Pode ser registrada chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo.

Conforme o Inmet, a previsão é da volta do calorão já neste sábado, quando a temperatura máxima pode chegar aos 38ºC. Há previsão ainda de pancadas de chuvas isoladas nos períodos da tarde e noite. A umidade relativa do ar mínima deve ficar em torno de 35%.