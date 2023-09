As peças do tabuleiro eleitoral de Rondonópolis seguem se movimentando. Ontem (18), por exemplo, o deputado Thiago Silva (MDB) e o vice-prefeito Aylon Arruda (PSD) se encontraram para conversar sobre o “futuro” da cidade e o cenário eleitoral do próximo ano. Os dois pretendem disputar a sucessão do prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) na eleição do próximo ano.

Chama atenção que o encontro entre os dois pré-candidatos ocorreu um dia depois de Aylon Arruda se reunir com outros dois postulantes ao comando da cadeira número 1 do Palácio da Cidadania – o ex-prefeito Adilton Sachetti (Republicanos) e o assessor especial do Ministério da Agricultura, o empresário do agro Carlos Ernesto Augustin, o Teti (PT).

Aylon e Teti fazem parte do agrupamento chamado de “forças progressistas”, que também tem como pré-candidato o diretor-geral do Sanear, Paulo José, nome do partido do atual chefe do Executivo municipal para a corrida sucessória de 2024.

Os três vinham dialogando no sentido de construir uma candidatura única deste grupo que vem reunindo nesta discussão 11 siglas.

No entanto, tudo indica que a celeuma criada pela suposta tentativa de esvaziar a reunião do PSD, na noite de quinta-feira (14), para oficializar Aylon como presidente da sigla e pré-candidato a prefeito, por parte dos chamados “kamikazes do Zé”, formados por apoiadores mais radicais do prefeito, conforme foi falado no “Papo Político” do fim de semana, pode representar, no mínimo, o embaralhamento das cartas dentro deste agrupamento.

Ouvido pela reportagem, Aylon procurou minimizar a ação dos “kamikazes” que tentaram esvaziar o evento do seu PSD, dizendo que se tratou apenas de uma ação “pontual” de algumas pessoas mais ligadas à pré-candidatura de Paulo José.

“Da minha parte não ficou nenhuma mágoa… O nosso ato foi um sucesso, conseguimos mostrar nossa força, colocar muita gente lá na Uramb, pessoas que são simpatizantes e confiam no nosso trabalho, no nosso projeto”, destacou Aylon.

Ele acrescentou ainda que continua na construção desta “frente progressista” para a disputa do próximo ano com o prefeito Zé Carlos do Pátio. No entanto, observou que está aberto para dialogar com todos.

“Estamos sempre abertos para conversas democráticas para o bem da nossa cidade. Política se faz com conversa, de construção, de união. Então, no domingo conversamos com o Sachetti e o Teti. Hoje (ontem), com o deputado Thiago Silva, pois estamos abertos para ouvir as propostas de cada um, o que tem a oferecer para a cidade. Assim, acredito que vamos construir uma Rondonópolis melhor”, pondera.

Na mesma linha, o deputado Thiago Silva, que foi até o escritório do vice-prefeito Aylon Arruda ontem para falar sobre o futuro de Rondonópolis, destacou que o momento agora é de conversar, não de discutir partidos.

“Agora é hora de fazer a discussão democrática, conversar com todos aqueles que querem unir a cidade e não dividir. Sentar com todos que querem construir o futuro de Rondonópolis sem extremismo, sem radicalismo como querem alguns”, alfinetou o emedebista.

Questionado se o fato de Aylon fazer parte da atual gestão poderia ser empecilho para a construção de aliança futura, Thiago disse que não. Ressaltou que ele e o vice-prefeito têm pensamentos próximos sobre o “futuro” da cidade.

“Ele (Aylon) tem um pensamento muito próximo ao nosso a respeito da construção de um projeto de desenvolvimento para os próximos 20, 30 anos da nossa cidade”, frisou Silva, acrescentando que outras conversas devem ocorrer entre os dois, assim como com outros pré-candidatos, como é o caso do ex-prefeito Adilton Sachetti.