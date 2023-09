O ex-prefeito Adilton Sachetti (Republicanos), que pretende voltar a governar Rondonópolis, disse ontem (21) ao A TRIBUNA que não descarta conversar sobre a corrida sucessória do ano que vem nem mesmo com o atual prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB).

- Publicidade -

“Estou dialogando com todos os pré-candidatos. Conversei esses dias com o Thiago Silva, com o Cláudio Ferreira, com o Teti, Aylon Arruda e outras lideranças. Só ainda não conversei com o Zé (prefeito)”, declarou Sachetti, acrescentando que pretende falar com o atual mandatário do Palácio da Cidadania sobre a eleição do próximo ano.

“Não tenho dificuldade de sentar com o Zé não. Ele não pode ser mais candidato. Podemos, sim, sentar para conversar sobre a cidade. Até quero conversar com ele também. Nós somos adversários, não inimigos”, ponderou o ex-prefeito, que perdeu a sua reeleição numa disputa bastante acirrada contra o atual prefeito de Rondonópolis, no pleito eleitoral de 2008.

Ele justificou que a política se faz com diálogo entre os atores políticos. “Política é a arte de conversar, de dialogar, da busca do convencimento. E este é o momento de conversar, de sentir o que cada um pensa. Até mesmo para saber como se construirá o jogo eleitoral”, argumentou. O partido do prefeito tem como pré-candidato o diretor-geral do Sanear, Paulo José.

Apesar de falar em abrir diálogo com o atual prefeito, Sachetti afirmou que segue defendendo que os pré-candidatos mais ligados ao campo da direita se definam por apenas um único nome para disputa de 2024.

“Sigo com este pensamento e tenho conversado para construir a unidade”, frisou o ex-prefeito. “As conversas têm caminhado neste sentido, de definir critérios para que seja definido o melhor nome para encabeçar este projeto”, acrescentou.

“Precisamos somar. Sozinho ninguém vai a lugar algum. Então, temos conversado sobre as definições dos critérios que apontarão o melhor nome para a disputa e acredito que até o final do ano já teremos isto definido”, prevê.

Ele observou que o melhor nome não deve ser apontado apenas em pesquisas quantitativas. “São importantes, mas mostram apenas o momento. Por isso, tem que se avaliar outros quesitos e as qualitativas são importantes para isso. Pois, apontam o que o eleitor pensa de cada um dos nomes levantados”, destacou.