A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) responsável pela realização do concurso público da prefeitura de Rondonópolis que prevê vagas em cadastro reserva para docentes, fiscais de tributos e contadores, deve divulgar hoje (20), conforme cronograma dos editais, a lista final das inscrições deferidas.

Com a divulgação definitiva dos inscritos, o cronograma prevê a publicação dos locais e horários da aplicação das provas objetivas e de redação para o próximo dia 3 de outubro. Ainda não há definição do horário da aplicação das provas, que segundo edital, podem ser no período matutino ou vespertino.