Com U$ 263 milhões exportados em agosto, Rondonópolis chega a U$ 2.077,26 bilhões em exportações neste ano de 2023. Esse montante representa queda de 1,4% com relação ao total exportado no mesmo período pela cidade em 2022. Os dados são do Ministério da Indústria e Comércio Exterior que foram divulgados esta semana.

Esse volume de exportações, entre janeiro e agosto deste ano, representa 9,6% do total das exportações de Mato Grosso e 0,9% da brasileira no mesmo período. Esse índice coloca Rondonópolis como 2ª maior exportadora de Mato Grosso e a 16ª do Brasil.

Já as importações somaram U$ 74,2 milhões em agosto, chegando no ano, a U$ 728,96 milhões. A queda nas importações atingiu 59% em 2023 em comparação com o montante importado entre janeiro e agosto do ano passado.

Com esses valores, as importações de Rondonópolis neste ano representaram 36,6% do total importado por Mato Grosso e 0,4% das importações do Brasil. Assim, o município figura no período como maior importador do estado e 46º do país.

Entre os principais produtos exportados está o resíduo da extração do óleo de soja, que representou 51% das exportações entre janeiro e agosto. As exportações de farelo de soja chegaram a U$ 1.057 bilhão, com aumento de 5,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

A soja em grão ou triturada é o segundo produto mais exportado, representando 33% do total. As exportações de milho vem na sequência, representando, 4,2%, e a carne bovina, 3,9%.