A semana, mesmo com a chuva de ontem, deve ser marcada por calor intenso em Rondonópolis. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu ontem (18) um alerta de onda de calor para o interior do Brasil, incluindo, Mato Grosso.

Até a próxima sexta-feira (22), as temperaturas devem estar até 5ºC acima da média para o período. Em Rondonópolis, a previsão é de que os termômetros possam ultrapassar os 40ºC entre hoje (19) e sexta-feira.

No alerta de onda de calor, o Inmet aponta risco à saúde em função das altas temperaturas pelos próximos 3 a 5 dias que devem ser registradas.

Segundo o Instituto, associados à onda de calor, há previsão de baixos índices de umidade relativa do ar. Apesar da prevalência do tempo seco durante a onda de calor, o Inmet aponta que podem ocorrer chuvas intensas localizadas, como ocorreu no começo da noite de ontem em Rondonópolis.

Ainda, para o Município, há previsão de mais nuvens com pancadas de chuva e trovadas isoladas ao longo do dia de hoje. Entre quarta-feira (20) e sexta-feira (22), o sol deve permanecer com poucas nuvens, sem previsão de chuva.