A Secretaria Municipal de Saúde vai realizar, neste sábado (16), em Rondonópolis, o Dia “D” da Campanha Nacional de Multivacinação. Na data, todas as unidades básicas de saúde da cidade ficam de portas abertas das 7h às 17h, sem interrupção. Estão disponíveis, de acordo com a Saúde, todas as vacinas, incluindo o imunizante contra a Influenza.

- Publicidade -

A Campanha Nacional de Multivacinação começou em todo Mato Grosso no último sábado (9) e segue sendo realizada em Rondonópolis até o dia 13 de outubro.

O superintendente de Vigilância em Saúde do Município, Paulo Padin, destacou que a Campanha de Multivacinação é para todas as idades, desde o público infantil, que deve deixar em dia a caderneta de vacinação, quanto para adolescentes, com a disponibilização da vacina contra o HPV, até adultos, que podem se imunizar contra a Influenza e receber a vacina bivalente contra a Covid-19.

Padin ressaltou a importância da população aproveitar a Campanha de Multivacinação e o Dia “D” para tomar a vacina bivalente contra a Covid-19, tendo em vista, a baixa cobertura com relação ao imunizante na cidade.

Até esta segunda-feira (11), os dados da Secretaria de Saúde mostravam que somente 8,61% da população apta a se imunizar recebeu a dose da bivalente em Rondonópolis.

Além dessas, as pessoas que não se vacinaram contra a Influenza também têm a oportunidade de fazê-lo. A Saúde informou que ainda conta com doses da vacina, que estarão disponíveis nas unidades de saúde para toda a população.

O superintendente reforçou que a Campanha de Multivacinação é um momento para que crianças e adolescentes entre zero e 15 anos façam a atualização do cartão de vacinação. A intenção é ampliar a cobertura vacinal para todas as idades.

“Fazemos mais uma vez o convite para que a população vá até uma unidade de saúde e se vacine. Pedimos para que os pais levem os filhos para atualizar o cartão de vacinas. É importante que possamos ampliar a cobertura vacinal na cidade e assim, prevenir nossa população de doenças graves”, alertou Padin.

Entre os principais imunizantes disponibilizados estão as vacinas contra a poliomielite, hepatites, BCG, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), além da Covid-19 e influenza.