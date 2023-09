O prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) entregou, esta semana, à Câmara, sem muito alarde, quatro projetos de leis complementares que tratam do realinhamento da tabela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Rondonópolis.

- Publicidade -

A discussão das propostas deve causar uma nova polêmica, pois resultará, por exemplo, no aumento de valores para imóveis localizados na região central da cidade, que é dividida em duas zonas fiscais: A e B.

A prefeitura argumenta, por outro lado, que as propostas têm como finalidade ‘corrigir distorções’ e fazer ‘justiça tributária’.

“Todos os anos, a prefeitura têm que fazer a avaliação da planta genérica, que é exigência do Tribunal de Contas do Estado (TCE). E hoje nós temos algumas regiões de fora da área de cobrança”, justifica o vereador Reginaldo dos Santos, líder do prefeito no legislativo municipal.

Ele ressaltou que 60% da cidade não terão aumento do IPTU no ano que vem.“Bairros de regiões da Vila Operária, Salmen, do Atlântico, do Iguaçu e Alfredo de Castro não terão aumento, pois estão pagando 60% acima do valor venal dos imóveis, enquanto outras regiões pagam 15%. Estas situações que os projetos do Executivo pretendem corrigir, quer equiparar”, argumenta Reginaldo.