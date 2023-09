O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur) denunciou e cobrou da prefeitura medidas urgentes para garantir segurança no espaço de trabalho para servidores do Paço Municipal.

- Publicidade -

Em um vídeo, a presidente do Sispmur, Geane Lina Teles, destacou, entre os problemas identificados no prédio, na Vila Aurora, aparelho de ar-condicionado escorado por estacas de madeira, reforma inacabada e episódios de início de incêndios ocorridos nos últimos dias.

Geane citou, que além do ataque ao Paço quando dois homens entraram com um galão de combustível na Secretaria Municipal de Receita e atearam fogo no local, um princípio de incêndio em um ar-condicionado na Secretaria de Governo aconteceu nesta terça-feira (5).

Ela destacou que apesar do fogo no ar-condicionado ter sido contido por servidores com extintores, é mais um caso que reforça a necessidade de melhorias urgentes no Paço.

Além disso, a sindicalista reiterou que em uma vistoria na prefeitura, feita pelo sindicato esta semana, foram identificados outros problemas no prédio.

Entre eles, ela apontou a existência de aparelho de ar-condicionado central praticamente pendurado no teto, sendo mantido apenas por estacas de madeira. “É um risco que um ar-condicionado destes caia sobre a cabeça dos servidores. Isso não pode continuar assim”, avisou.

Geane explicou que o Sispmur, por esses motivos, e pelo fato de a prefeitura estar com os sistemas internos indisponíveis esta semana, o que impede o atendimento ao público contribuinte e a execução de rotinas internas de trabalho, pediu à Secretaria de Gestão de Pessoas que fosse instituído ponto facultativo no município nesta sexta-feira (8).

“O prefeito deveria liberar os servidores na sexta-feira para resolver essas questões. É preciso prevenir e não deixar os servidores em risco desta forma”, enfatizou e lembrou que o Paço passa por uma reforma que está inacabada e se arrasta há vários meses.

A prefeitura, no entanto, deve manter o atendimento ao público e o funcionamento normal das repartições municipais nesta sexta-feira (8).