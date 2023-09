Depois do prefeito José Carlos do Pátio decretar contingenciamento de gastos da Secretaria Municipal de Saúde, a pasta anunciou ontem (14), que está buscando alternativas para manter os atendimentos de média e alta complexidade para que nenhum paciente seja prejudicado.

- Publicidade -

Para isso, solicitou repasses de R$ 106 milhões ao Ministério da Saúde e o credenciamento dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz ao governo do estado.

Segundo a Secretaria de Saúde, há necessidade de readequação dos valores dos repasses do Estado e do Governo Federal para que o município mantenha os atendimentos em média e alta complexidade.

A pasta informou que foi solicitado junto ao Ministério da Saúde o credenciamento do município de acordo com a portaria 544 que encaminha recursos para custeio e atendimentos da atenção básica e também da média e alta complexidade. A proposta é que Rondonópolis receba até R$ 106 milhões, mas a Saúde ainda aguarda uma agenda em Brasília para tratar do assunto.

No Governo do Estado, Rondonópolis pediu o credenciamento das UTIs que foram abertas para atender os pacientes de Covid-19 e que os leitos ainda estão sendo utilizados para os pacientes em geral, além do reajuste nos valores do repasse referente aos serviços de média e alta complexidade.

Enquanto aguarda uma posição dos pedidos feitos às duas esferas – estadual e federal -, será preciso, de acordo com a secretária municipal de Saúde, Ione Rodrigues, fazer uma redução na prestação de serviço para que seja feita a readequação do orçamento.

Mas, segundo ela, os atendimentos não vão parar. “O que vamos fazer é apenas reduzir esses atendimentos e readequar os profissionais para manter o serviço”, explicou.

Ione Rodrigues externou ainda que atendimentos de média e alta complexidade, como o caso dos leitos de UTI Covid, procedimentos de radioterapia, câmara hiperbárica, exames complexos e até cirurgias ortopédicas que o município vem realizando são de responsabilidade do estado e que a prefeitura está realizando para acelerar os diagnósticos e os tratamentos dos pacientes de Rondonópolis.

O decreto de corte de gastos na Secretaria de Saúde foi assinado pelo prefeito em 5 de setembro como mostrou o A TRIBUNA.