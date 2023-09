Contribuintes de Rondonópolis ainda enfrentam problemas com o novo sistema tributário implantado pela prefeitura. Inconsistências para a emissão de notas fiscais eletrônicas, bem como a não emissão de boletos para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) estão entre as principais dificuldades relatadas. A prefeitura diz que problemas ainda existentes estarão resolvidos até a próxima segunda-feira (18).

Os problemas persistem após o “apagão” ocorrido no sistema eletrônico tributário do município na semana passada. Empresas e contribuintes ficaram entre os dias 1º e 8 de setembro sem conseguir emitir notas fiscais eletrônicas.

O novo sistema começou a funcionar esta semana, porém, empresas e contribuintes continuam relatando dificuldades em função das inconsistências encontradas.

Já as emissões de boletos para pagamento do IPTU continuavam sem funcionar até esta quinta-feira (14). Tanto as pessoas que parcelaram o imposto de 2023 não conseguiam pagar as parcelas, como as que têm dívidas anteriores não emitiam os boletos para pagamento.

De acordo com o Paço Municipal, o sistema de emissão de nota fiscal eletrônica seria substituído por um novo a partir das 20 horas do dia 1º de setembro, processo que seguiria até a manhã do dia 5.

A Secretaria de Receita havia informado que os dados dos contribuintes seriam migrados automaticamente e uma nova página seria colocada no ar. A estimativa era de que o novo sistema estivesse operando normalmente às 07h59 do dia 5 de setembro. O prazo, entretanto, não foi cumprido, e somente na segunda-feira (11), o novo sistema foi posto em funcionamento.