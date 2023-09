A Prefeitura de Rondonópolis prorrogou o pagamento da parcela de agosto do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). Com isso, o vencimento passará, agora, para o próximo dia 22 de setembro. A prorrogação atende a um pedido feito pela Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (Acir).

A nova data para o pagamento da parcela está regulamenta por meio de decreto e levam em consideração os problemas enfrentados no processo de implantação do novo sistema de emissão de nota fiscal eletrônica NFS-e iniciado no 1º de setembro, segundo informou o Paço Municipal.

“Em relação ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e exclusivamente referente ao mês de competência de agosto de 2023, fica prorrogada a data do vencimento para 22 de setembro de 2023”, diz trecho do decreto.

Conforme já foi amplamente noticiado, o novo sistema tributário eletrônico implantado pela prefeitura passou por problemas nas últimas semanas, gerando muitos transtornos.

Entre os dias 1º e 8 de setembro, por exemplo, teve um “apagão” e os contribuintes de Rondonópolis ficaram sem conseguir emitir notas fiscais eletrônicas.

Ao longo desta semana, os problemas persistiram, com vários relatos de inconsistências na emissão de notas. Na quinta-feira (14), a prefeitura garantiu que todos os problemas ainda existentes estariam resolvidos até esta segunda-feira (18).