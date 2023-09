A prefeitura de Rondonópolis vai construir um terminal de passageiros do transporte coletivo na Rua Fernando Correa da Costa, esquina com a Avenida Bandeirantes, no espaço da antiga rodoviária, região central. A licitação para escolher a empresa que irá executar a obra está marcada para o dia 3 de outubro e está orçada em R$ 11.501.809,56.

O terminal de passageiros deve contar com praça de alimentação, vestiários, edifício para administração e estações de embarque e desembarque climatizadas. O projeto contempla ainda drenagem e pavimentação asfáltica e paisagismo.

A construção de um terminal de passageiros do transporte coletivo no terreno que abrigava a antiga rodoviária e estava praticamente abandonado há mais de 20 anos, não é novidade.

Em junho do ano passado, Vinícius Amoroso, que presidia a Autarquia Municipal do Transporte Coletivo (AMTC), já havia anunciado a proposta de construir o terminal no local como mostrou na ocasião reportagem do A TRIBUNA.