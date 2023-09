O corte de recursos na saúde, determinado pelo prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB), foi alvo de duras críticas por parte de alguns vereadores durante a sessão de ontem (13) da Câmara Municipal.

Conforme foi noticiado pelo A TRIBUNA, Zé do Pátio assinou um decreto, semana passada, que estabelece o contingenciamento de despesas e gastos na área de Saúde.

Entre as medidas previstas, fica proibido o pagamento de abonos ou novas gratificações e limita a realização de procedimentos médicos, internações, medicamentos, exames e terapias classificados como média e alta complexidade que são de responsabilidade do Estado e da União.

O vereador Subtenente Guinancio (PSDB), por exemplo, lamentou que uma cidade com um orçamento bilionário, que supera a casa dos R$ 2,1 bilhões este ano, anuncia corte de gastos na área da saúde e, ao mesmo tempo, realiza o cercamento e construções de praças e parques.

“É lamentável e me assusta ver um contingenciamento na saúde. Isto me preocupa à medida que a gente segue vendo praças sendo cercadas, praças sendo construídas, assim como parques”, observou o tucano. “A pergunta que eu faço é a seguinte: o que será mais importante, fazer estas obras ou prestar um atendimento de saúde de qualidade à população”, questionou.

Já a vereadora Kalynka Meirelles (Republicanos) afirmou na tribuna que, ao mesmo tempo que o município anuncia cortes no setor da Saúde, tem recebido muitas reclamações de mães sobre a falta de medicamentos nas unidades de saúde do município.

“Para se ter uma ideia, medicamentos básicos têm faltado. Quando se fala em saúde, o mínimo, pelo menos, tem que ter”, frisou, acrescentando que só de cirurgias o município tem a pagar para a Materclin cerca de R$ 2 milhões.

Líder de Pátio na Casa de Leis, o vereador Reginaldo Santos (SD), justificou que o que está sendo contingenciado “são apenas gastos com serviços de alta complexidade, que não são de responsabilidade do município, mas, sim, do Estado e da União”.

“São para cirurgias de ortopedia que o município estava arcando e a UTI que instalou na UPA, mas que não são de sua competência”, reiterou, acrescentando que foi necessário parar para garantir o equilíbrio entre a execução de despesas e a disponibilidade de recursos próprios.

“Vamos contingenciar em questões que não são inerentes ao município, como as cirurgias de ortopedia e a UTI. Tudo que é de competência do município dentro da UPA e das unidades de saúde continuará sendo feito, com uma lupa a partir de agora, tendo em vista que o orçamento extrapolou”, pondera o parlamentar.