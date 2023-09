Onda de calor extremo atinge Rondonópolis e temperaturas devem permanecer cerca de 5ºC acima da média por mais de cinco dias. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho de grande perigo em função do calor que segue, pelo menos, até o domingo (24).

Além do calorão, Rondonópolis terá tempo seco nos próximos dias, sem previsão de chuva. O Instituto também emitiu um alerta amarelo de perigo potencial em função da baixa umidade relativa do ar, que neste fim de semana, deve chegar a índices mínimos de 10%.

A previsão é de que a temperatura possa chegar aos 43ºC na cidade neste fim de semana. O tempo deve permanecer seco, sem probabilidade de chuva, conforme aponta o Inmet.

O calor, que já está intenso em Rondonópolis, com máxima de 38,8ºC registrada ontem (21) pelo Inmet, deve ficar ainda mais extremo a partir de hoje (22), quando a temperatura máxima pode chegar aos 41ºC, com mínima de 23ºC. O dia também será seco, com índice mínimo de umidade em torno de 20%, e sem muitas nuvens.

Já neste sábado (23), dia que marca o início da Primavera, a temperatura máxima pode atingir 42ºC, com mínima de 24ºC. O dia será com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar pode chegar a índice mínimo de 20%.

Neste domingo (24), a previsão é de ainda mais calor, com a temperatura podendo chegar a 43ºC, enquanto a mínima não deve ser menor que 24ºC. A umidade cai ainda mais, podendo chegar a índice mínimo de 10%, e não deve chover.

Na próxima segunda-feira (25), o calorão extremo continua, com até 43ºC de temperatura máxima e mínima de 24ºC. Também não há previsão de chuva e a umidade relativa do ar segue com índice mínimo de 10%.

POUCA CHUVA E CALOR

O prognóstico climático divulgado pelo Inmet é de que Mato Grosso terá uma Primavera com chuva abaixo da média e temperatura acima da média.