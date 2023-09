A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal programa realizar quatro audiências públicas para debater, com a sociedade, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2024.

- Publicidade -

A primeira delas está marcada para o próximo dia 2 de outubro, na sede da União Rondonopolitana das Associações de Moradores de Bairros (Uramb), no Jardim Guanabara. No dia seguinte, será na União das Associações de Moradores de Bairros da Região Salmen (Unisal), na Vila Olinda.

A terceira acontece no dia 9, na Cáritas Diocesana, Vila Operária. Já a última será no Jardim Atlântico, no dia 12. Todas as audiências estão marcadas para começar às 19h.

Uma das principais funções da LDO é orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) que faz a projeção de recursos que serão arrecadados e estipula as despesas para o próximo ano.

O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa de Leis, vereador Cláudio da Farmácia (MDB), ressaltou que as audiências contemplam quatro regiões da cidade com o propósito de ouvir as demandas e sugestões das comunidades para que sejam posteriormente inclusas no Orçamento do ano que vem.

“As audiências são um momento importante onde os moradores poderão tirar as dúvidas, fazer contribuições e apontamentos para o orçamento do município do próximo ano”, explica Cláudio.

A LDO para o próximo ano elaborada pelo município e que está para ser discutida e aprovada pelos vereadores de Rondonópolis é de R$ 2.257.222.416,32.

Contudo, o valor estimado para a Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2024 divulgado pela prefeitura esta semana, conforme noticiou o A TRIBUNA, é de R$ 2,27 bilhões, um valor que veio maior que o esperado inicialmente e representa um crescimento de 5,5% em relação a 2023.