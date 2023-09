Com a participação de aproximadamente 11 mil componentes, a Secretaria Municipal de Cultura, prepara o desfile cívico-militar da cidade para este feriado de 7 de setembro, Dia da Independência. A apresentação das forças militares e de escolas e entidades tem início às 7h e percorre a Avenida Amazonas, no centro, ao longo da manhã da quinta-feira (7).

O desfile começa com a revista às tropas, que é feita pelo prefeito Zé Carlos do Pátio, e na sequência, o 18º Grupo de Artilharia de Campanha (GAC) abre a comemoração para a passagem dos componentes das escolas e entidades. O palanque com as autoridades ficará instalado na Praça Brasil.

Segundo o secretário Municipal de Cultura, Pedro Augusto de Araújo, 47 escolas e entidades integram o desfile cívico-militar neste ano, o maior número de participantes dos últimos anos. A expectativa é atrair um grande público para o centro da cidade.

Quem for assistir ao desfile terá acesso a um espaço cercado, delimitado para o público. A Secretaria de Cultura também disponibilizará quatro pontos com fornecimento de água. Serão instalados dois bebedouros na Praça Brasil e outros dois na Praça dos Carreiros.

O desfile tem início a partir das 7h na Rua Domingos de Lima, onde será o ponto de concentração, seguindo pela Avenida Amazonas até a Rua Afonso Pena, passando pelas praças dos Carreiros e Brasil durante o trajeto.

Para garantir a segurança dos participantes e do público presente, a Pasta destaca que o trânsito estará interditado para veículos durante a realização do desfile na Avenida Amazonas, entre as ruas Domingos de Lima e João Pessoa, bem como nos cruzamentos das avenidas Cuiabá e Marechal Rondon, em todas as vias entre as ruas Domingos de Lima até a João Pessoa.

O tráfego de veículos, contudo, estará liberado tanto na Avenida Cuiabá como na Marechal Rondon.

CALOR

Como a previsão é de muito calor nesta quinta-feira, o secretário Pedro Augusto reforça ao público a importância de se proteger do sol, com o uso de protetor solar, chapéus, bonés e guarda-chuvas. Além disso, ele orienta que as pessoas levem garrafas com água, que poderão reabastecer nos bebedouros disponibilizados nas praças.