Um projeto de lei encaminhado, em regime de urgência, à Câmara Municipal pelo prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) para extinguir a lei que criou o Conselho Municipal do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab) não foi bem recebido por alguns vereadores, conforme apurou o A TRIBUNA.

Ontem (29), durante a Ordem do Dia, onde se discutiu os projetos que devem entrar na pauta de votação da sessão de hoje (30), prevista para começar a partir das 13h30, a matéria encaminhada para ser votada em regime de urgência foi colocada em pauta.

No entanto, alguns vereadores “chiaram” e a proposta acabou sendo retirada da pauta da ordem do dia pelo presidente da Casa, vereador Júnior Mendonça (PT). Com isso, provavelmente a propositura não deverá ir para o debate na sessão de hoje.

O vereador Roni Magnani (PSB), por exemplo, questionou o encaminhamento da proposta com este teor, tratando da extinção de uma lei que criou o Conselho que tem como propósito fiscalizar e deliberar sobre o uso dos recursos que o município recebe provenientes do Fethab.

“Como nós, Câmara de Vereadores, que temos como uma das nossas atribuições fiscalizar, vamos votar assim, em regime de urgência, um projeto deste, que propõe a extinção da lei de criação deste Conselho, que é um instrumento disponível para a sociedade fazer o controle social sobre como são gastos os recursos vindos do Fethab?”, questionou Magnani.

A reportagem procurou o líder do prefeito na Casa de Leis, o vereador Reginaldo Santos (SD), com o intuito de saber a justificativa para o chefe do Executivo apresentar esta propositura e se esta matéria seguirá tramitando normalmente no legislativo rondonopolitano. No entanto, não conseguiu contato com Reginaldo até o fechamento desta edição.