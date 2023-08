A polícia, até o final da tarde de ontem, seguia em busca do motorista, de 21 anos, que conduzia a caminhonete que provocou um acidente causando a morte de duas crianças no bairro Jardim Adriana, em Rondonópolis, na noite desta segunda-feira (31). O motorista fugiu do local do acidente e está sumido desde então. Segundo a polícia, várias informações sobre o seu paradeiro estão sendo checadas para que ele seja localizado o mais rápido possível.

- Publicidade -

O acidente aconteceu durante uma perseguição da Polícia Militar. O motorista conduzia uma caminhonete Amarok roubada e fugia dos policiais quando invadiu uma preferencial e bateu em um veículo Gol que, com o impacto, acabou capotando. No carro estavam três crianças, o pai e a madrasta.

Ysabela Raiane Rodrigues dos Santos e Brenda Raquely Rodrigues dos Santos, de 9 e 7 anos, foram arremessadas para fora do veículo e morreram ainda no local do acidente.

A outra criança que estava no veículo, de 9 anos, foi socorrida e, até o fechamento desta reportagem, seguia hospitalizada em estado grave. Os três eram irmãos. O menino é irmão gêmeo de Ysabela. O pai e a madrasta das crianças foram socorridos sem ferimentos graves.

O condutor da caminhonete roubada fugiu correndo do local do acidente. Já a passageira que estava com ele, uma mulher de 20 anos, que não teve a identidade revelada, ficou presa às ferragens e foi socorrida.

TRAGÉDIA E LUTO

As meninas Ysabela e Brenda, bem como o irmão delas eram alunos da Escola Municipal 1º de Maio, do bairro Parque Universitário. Em luto, as aulas no período vespertino de ontem (1º) na escola foram suspensas pela Secretaria Municipal de Educação. O Paço Municipal emitiu uma nota de pesar.

A direção e funcionários do jornal A TRIBUNA também expressam o seu mais profundo pesar à família enlutada, rogando ao Deus Todo Poderoso que conforte a todos neste momento de muita dor.