Nome de confiança do prefeito Zé Carlos do Pátio, que já passou por cargos de chefia nas secretarias de Educação e Promoção e Assistência Social, Neuzeli Fuza, foi nomeada oficialmente na quinta-feira (10) e assumiu a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat).

Ela passa a responder pela pasta após a saída, no início do mês de julho, de Lindomar Alves, que pediu exoneração. A nova secretária assume uma das secretarias mais problemáticas da gestão municipal, uma vez que o trânsito caótico e violento da cidade precisa de medidas e ações urgentes.

Ao assumir, Neuzeli afirmou que tem como prioridade dar andamento urgente nas licitações para contratação de empresas visando a implantação da fiscalização eletrônica e do novo sistema semafórico.

“Nós temos uma grande missão de dar andamento nas licitações dos radares e dos semáforos, com o objetivo de diminuir os acidentes na cidade e reduzir as infrações no trânsito. Tentar organizar melhor o nosso trânsito, dando continuidade também nos trabalhos de melhorias na sinalização tanto vertical como horizontal e na instalação de redutores de velocidade, que somente serão implantados com estudo técnico prévio”, destacou.

Tanto a licitação para contratação da empresa para implantar a fiscalização eletrônica no trânsito, como para instalar o novo sistema de semáforos “inteligentes” no centro, foram revogadas pelo Paço Municipal quando já estavam com as empresas vencedoras definidas e com os processos em fase de contratação.

No caso da fiscalização eletrônica, o Paço cancelou o certame em fevereiro deste ano, com a alegação da abertura de um novo processo de licitação para o serviço, porém, seis meses depois nada foi feito. A instalação dos radares vem sendo prometida desde 2021.

O processo de licitação já tinha vencedor – o consórcio formado pelas empresas Data Traffic S/A, Shempo Indústria e Comércio Ltda e Innovation Tecnologia e Soluções Ltda – e, o contrato teria um valor de R$ 33,9 milhões.

A contratação do consórcio, entretanto, foi questionada judicialmente, e o juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis, Márcio Rogério Martins, determinou a suspensão da licitação, atendendo um pedido de uma ação popular proposta pelo advogado de Cuiabá, Rafael Costa.

O projeto da prefeitura previa a instalação de 15 avanços semafóricos, 22 lombadas eletrônicas, 60 radares fixos para controle de velocidade, 36 medidores de peso e 36 de altura para controle da restrição de tráfego para veículos pesados, e 10 totens eletrônicos para informação de trânsito.

Já o certame para a instalação e manutenção do novo sistema semafórico, que promete promover mais fluidez no trânsito da região central, teve a revogação publicada pelo município nesta semana.