A Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) tem previsão de lançar os editais dos concursos para técnicos administrativos e para docentes no início de setembro. As provas devem ocorrer ainda em outubro. De acordo com a instituição, o concurso para técnicos administrativos terá 45 vagas disponíveis e o de docentes, 43 vagas, distribuídas em 29 áreas.

De acordo com a reitora da UFR, Analy Polizel, os dois concursos já estão em fase de elaboração e serão realizados pela Universidade Federal de Goiás, que foi contratada pela UFR para conduzir o processo de seleção.

A reitora destaca que o concurso para docente já abrangerá as vagas para os novos cursos anunciados pela UFR: bacharelado em direito, bacharelado em agronomia e tecnólogo em agrocomputação.