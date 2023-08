1 de 2

O Poder Judiciário de Mato Grosso realizou na manhã de ontem (28), no Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Rondonópolis, na BR 364, o adesivaço da Campanha ‘Todos Por Elas’, para conscientização e combate à violência doméstica contra a mulher.

A ação faz parte das iniciativas da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Cemulher/TJMT) para o “Agosto Lilás”, mês de conscientização nacional sobre o tema, reforçando a importância da força motriz feminina no mercado de trabalho, em específico na área de transporte de cargas.

A juíza da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis, Maria Mazarelo Farias Pinto, é uma das idealizadoras do evento e participou da ação adesivando os caminhões que passaram pela rodovia.

A magistrada também conversou com os motoristas com objetivo de conscientizar sobre a necessidade do fim do ciclo da violência contra a mulher.

Além do adesivaço da manhã de ontem, a agenda da semana também dispõe de outros encontros em transportadoras localizadas no Parque Industrial Vetorasso.

PROGRAMAÇÃO

29 e 30 de agosto – Das 08:00h às 11:00h – 13:00h às 18:00 – Transportadoras localizadas no Parque Industrial Vetorasso.

1º Encontro Todos por Elas – No dia 31 de agosto, a partir das 8h30, o município de Rondonópolis sediará o 1º Encontro ‘Todos Por Elas’, na transportadora Transoeste.

A coordenadora do Cemulher, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, será uma das palestrantes do evento. A magistrada ressalta a importância de levar conscientização aos ambientes amplamente ocupados pelo público masculino.

“Precisamos levar as discussões sobre a Lei Maria da Penha e as implicações da violência contra a mulher na família e na sociedade para esses ambientes, costumeiramente dominados pelos homens. A mudança cultural perpassa pela conscientização de todos agentes envolvidos no problema”, explica a magistrada.

O encontro deve resultar ainda na elaboração de uma carta de intenções, direcionada para o atendimento das demandas do município em relação ao acolhimento e suporte às vítimas de violência doméstica, e para o fortalecimento da rede de apoio e proteção à mulher.