“Terá [Thiago Silva] todo o nosso respaldo para construir uma coligação forte para disputar a eleição do próximo ano em Rondonópolis, que faz parte das prioridades do MDB”, reiterou o dirigente partidário.

Afirmou ainda que o MDB trabalhará para viabilizar, nas eleições municipais do próximo ano, candidaturas nos principais municípios e que Rondonópolis, que detém a segunda economia do Estado, será uma das prioridades.

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) se reuniu, nesta sexta-feira (4), em Brasília, com o presidente nacional da legenda, deputado federal Baleia Rossi (SP). Na ocasião, ele discutiu com o dirigente nacional do seu partido o processo eleitoral do próximo ano no município e recebeu o aval para construir a sua candidatura ao Palácio da Cidadania.

Ao dar aval à pré-candidatura de Silva à sucessão de Pátio, o dirigente nacional do MDB se comprometeu ainda a ajudar na construção de uma coligação “forte” com outras siglas que são aliadas em outras cidades, como São Paulo, por exemplo, onde está caminhando junto com Republicanos, PP, PSD, União Brasil.

Thiago cumpriu uma agenda de três dias na Capital Federal. Além da reunião com o presidente nacional do MDB para discutir a eleição do próximo ano, ele informou que teve reuniões em ministérios e com parlamentares da bancada federal de Mato Grosso.