A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) publicou portaria na qual cria comissão técnica para efetuar o planejamento do novo processo licitatório, que visa contratação de empresa para implantar o novo sistema semafórico em Rondonópolis. A portaria 65, de 18 de agosto de 2023, foi publicada ontem (23).

A comissão foi formada, segundo a portaria, em atendimento à recomendação feita após auditoria pela Secretaria Municipal de Transparência e Controle Interno.

Com a comissão formada e composta por três servidores efetivos do município, o próximo passo é a Setrat marcar a data do novo certame.

A prefeitura revogou o processo de licitação 61/2022 que visava contratar uma empresa para modernizar o sistema semafórico em Rondonópolis, com a instalação e manutenção do sistema conhecido como “semáforos inteligentes”, no último dia 3 deste mês.

O processo de licitação já tinha a empresa Kapsch como vencedora, que seria contratada por um valor de pouco mais de R$ 16 milhões. No entanto, o contrato não foi concluído por uma recomendação da Secretaria Municipal de Transparência Pública e Controle Interno por meio do Relatório de Auditoria 02/2023 com Parecer Técnico 01/2023. A revogação da licitação também foi baseada na mesma recomendação.