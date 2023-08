Rondonópolis teve queda de 58,3% no número de homicídios registrados neste primeiro semestre de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022. A redução, registrada entre janeiro e junho deste ano, acontece depois de um aumento significativo nos registros dessa modalidade de crime na cidade no ano passado.

Os números da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp/MT) mostram que entre janeiro e junho deste ano, Rondonópolis teve um total de 15 homicídios registrados, enquanto que neste mesmo período de 2022, 36 ocorreram. A redução na comparação dos períodos foi de 58,3%.