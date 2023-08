Rondonópolis atingiu, entre janeiro e julho deste ano, U$ 1.818,21 bilhão em exportações. No período, a cidade importou U$ 654,78 milhões, registrando um superávit de U$ 1.163,43 bilhão.

Os resultados colocam o município como o segundo maior exportador de Mato Grosso e o primeiro em importações. Os números são do Ministério de Indústria, Comércio e Serviços.

Nestes sete meses de 2023, Rondonópolis teve queda de 0,7% nas exportações em comparação com o mesmo período do ano passado.

Mesmo assim, o total exportado pela cidade representou 9,5% das exportações de Mato Grosso e 0,9% do total exportado pelo Brasil. Com esse montante, a cidade fechou o período como a 16ª maior exportadora do País.

As importações tiveram queda mais acentuada no período (58,9%), fechando os sete meses com um total de U$ 654,78 milhões, o que coloca Rondonópolis como maior importadora do Estado e 45ª do Brasil. Mesmo com a redução, as importações da cidade representaram 38,9% do total importado por Mato Grosso e 0,5% pelo país no período.

Considerando apenas o mês de julho, as exportações caíram 12,8% com relação ao mesmo mês de 2022. Já as importações tiveram redução de 81,1% na comparação entre julho deste ano e do ano passado. As quedas representam uma redução de U$ 37 milhões em exportações e U$ 342 milhões nas importações.