Criada por lideranças comunitárias do Município, a Comissão Pró-Travessia Urbana de Rondonópolis realiza, na próxima segunda-feira (21), uma segunda reunião ampliada para debater intervenções com a finalidade de buscar mais segurança e melhorias no trecho que as rodovias BR-163/364 cruzam o perímetro urbano da cidade.

A reunião está marcada para começar às 19h30, no Salão da Paróquia São José Operário. Segundo o presidente da Associação Nova Aliança, da Gleba Rio Vermelho, Nelsivon Gomes, a reunião está sendo convocada pois, neste momento, ocorre a discussão das Leis de Diretrizes Orçamentárias tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal.

Ele adiantou que foram convidados integrantes das bancadas estadual e federal, além da prefeitura, Câmara Municipal, associações comunitárias e entidades de classe representativas dos setores comercial e empresarial da cidade.

“Queremos mobilizar a sociedade para que a gente possa buscar, junto com nossos representantes nas esferas estadual e federal, a alocação de recursos para garantir a construção de viadutos e trincheiras necessárias, que apontamos na primeira reunião lá em julho, para dar mais segurança e mais mobilidade”, antecipa Nelsivon.