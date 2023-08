O destino partidário do deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Rondonópolis na eleição do ano que vem, Cláudio Ferreira, está definido. O político, que recebeu carta branca do PTB para deixar a sigla sem o risco de ter o seu mandato questionado, deve sacramentar hoje a sua filiação ao PL do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O A TRIBUNA apurou que o processo para definir, de uma vez por todas, a ida de Cláudio Ferreira para o PL está adiantado, contando com as ‘bênçãos’ das direções nacional e estadual.

Com isso, o martelo deve ser batido durante uma reunião com a direção municipal da sigla, marcada para noite de hoje (29) e que deverá contar, inclusive, com a presença do presidente regional da legenda, o ex-prefeito Ananias Filho.

Nesta reunião, segundo apurou a reportagem, devem ser aparadas “as arestas” que, no momento, impediriam a ida do parlamentar para o PL, que já conta com outros pré-candidatos colocados, como é o caso do empresário Luizão, que anunciou recentemente que deve se filiar à sigla e também a sua disposição de voltar a disputar prefeitura de Rondonópolis.

A reportagem tentou confirmar esta informação com o deputado, que foi o candidato por uma cadeira na Assembleia Legislativa mais votado em Rondonópolis, em outubro passado, se a sua filiação ao PL já estaria realmente acertada.