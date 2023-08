Presidente do PL em Mato Grosso, o ex-prefeito Ananias Filho descartou, ontem (22), em entrevista ao A TRIBUNA, a existência de divergências na linha de atuação entre o regional e a direção da sigla em Rondonópolis.

“Não há divergência alguma nas ações tomadas pela direção do partido no município”, disse categoricamente Ananias ao responder o questionamento sobre se estaria havendo alguma falta de sintonia entre o regional e as lideranças locais da sigla.

Os rumores são de que a direção regional do PL, encabeçada pelo ex-prefeito Ananias, e a municipal, que tem como presidente o contador Jean Carlos Lopes Lino, não estariam falando a mesma língua no que diz respeito às articulações para a sucessão do prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB).

“Não tem estranhamento, até porque a linha mestra vinda da nacional são as pautas defendidas pela direita, como a livre iniciativa, o direito de propriedade, a família, o patriotismo e os valores conservadores. O que a direção municipal fez foram algumas ações no sentido de buscar a unificação da direita local dentro do PL”, disse ele.

Ananias negou ainda que haverá uma reunião na capital, nesta quinta-feira (24), com a direção local para alinhar as ações para construção de alianças à corrida sucessória do próximo ano em Rondonópolis.

“O que teremos é uma reunião na sexta-feira com as direções municipais do PL de todo o Estado visando a construção de uma interlocução da bancada federal, do regional e dos dirigentes municipais”, informou, acrescentando que se tiver qualquer divergência vai dialogar internamente. “Não preciso chamar para vir aqui (Cuiabá). Rondonópolis é a minha casa, a gente vai sentar, conversar e resolver internamente”.

Já as ações a que se refere Ananias são convites para filiações que foram feitos aos dois candidatos que disputaram o Palácio da Cidadania na eleição passada – Luizão e Bonoto.