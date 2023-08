A empresária Tânia Balbinotti não é mais a presidente do Conselho de Administração da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis. Por meio de um vídeo, ela comunicou que pediu desligamento da sua função do filantrópico, alegando “questões pessoais”.

- Publicidade -

“Eu pedi o desligamento do meu cargo no Conselho de Administração da Santa Casa… Não teve problema. É uma decisão pessoal minha. Afinal, já estou há quatro anos participando de forma muito intensa. Eu precisei considerar questões pessoais, questões de família, questões de saúde”, justificou Balbinotti.

Ela ressaltou também que desenvolve outras atividades e estava difícil para conciliar. “Eu trabalho bastante ainda, tenho muitas atividades e, realmente, está bem difícil e eu precisava tomar esta decisão”, assinalou, acrescentando que tomou a medida por ter clareza de que o hospital continuará caminhando bem.

“Sei que o hospital não vai sofrer com isso. O hospital vai continuar. Tem um baita de um conselho e os meus colegas são pessoas do bem, são pessoas supercapacitadas. Nada vai mudar e o hospital vai continuar da mesma forma”, destacou Balbinotti.

A empresária informou ainda que pretende continuar contribuindo com a Santa Casa. “Eu não vou me afastar. Eu continuo com o apoio, eu continuo próxima e pronta para ajudar no que precisar de mim”, sustentou.

Também agradeceu pela experiência vivenciada ao longo de quatro anos atuando próxima do dia a dia da Santa Casa. “Só tenho agradecimentos a fazer por toda esta experiência que eu tive. Por poder participar deste tema, deste hospital importante. Eu cresci muito”, atestou a empresária.

O atual conselho administrativo, que era presidido por Tânia Balbinotti, tomou posse no dia 12 de dezembro do ano passado para um mandato de três anos.

Os demais membros do Conselho de Administração são: vice-presidente Jacques Polet e como conselheiros Ernando Cabral, Iracema Dinardi, Alexandre de Marco, Carley Welter e Deyse Pimentel.

Já o Conselho Fiscal é formado por três membros efetivos: Thiago Coelho, Kátia Dib e Cecília Juste, além de três suplentes: Eliana Raposo, Júlio César e Mara Lídia. Na direção executiva da Santa Casa está Bianca Talita, que atuou antes como superintendente da unidade.