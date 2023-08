Alçado à condição de pré-candidato a prefeito pela direção municipal e estadual do PSD, na noite da última sexta-feira (28), Aylon Arruda afirmou que a intenção do seu partido é formar uma “frente ampla” na disputa do próximo ano pelo comando do Palácio da Cidadania.

Ele acredita que a população estará atenta aos candidatos na eleição do próximo ano e que escolherá quem apresentar as melhores propostas para que o município siga avançando.

“O eleitor vai olhar os projetos de cada um, propostas e a sua capacidade de executar”, avaliou Aylon, não descartando, mais uma vez, a possibilidade de caminhar novamente junto com o grupo político do prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB), que tem como pré-candidato Paulo José, atual diretor-geral do Sanear.

Recentemente, Pátio também declarou, conforme já noticiou o A TRIBUNA, que trabalhará para manter aliança com o PSD e construir a unidade das forças “progressistas da cidade”, compondo com o PT, que forma federação com PV e PCdoB.

“Não está descartado. Podemos estar juntos novamente na eleição do próximo ano e o prefeito (Zé do Pátio) está certo. Devemos pensar na cidade e não em ideologias”, reiterou Arruda.

O vice-prefeito acrescentou ainda quem se o seu PSD “tivesse pensado somente em ideologia, a cidade não teria tido tantos avanços como os registrados nos últimos anos em seus indicadores. São avanços que poderiam não ter sido alcançados sem a decisão do PSD de somar forças em 2020”, frisou.