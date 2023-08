O vice-prefeito Aylon Arruda (PSD), que vem construindo um projeto para suceder o prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) no comando do Palácio da Cidadania, a partir de 1º de janeiro de 2025, tem o respaldo da direção da sigla para pavimentar a sua pré-candidatura alinhada com as chamadas “forças progressistas”.

A afirmação é do ex-vereador Olímpio Alvis, que assumiu em meados de junho a presidência do PSD em Rondonópolis. “O Aylon é o nosso pré-candidato e está respaldado pela direção do partido para discutir a construção deste projeto alinhado com as chamadas forças progressistas”, reafirmou Olímpio Alvis.

Questionado sobre a mudança de rota da sigla, que vinha participando das discussões por uma candidatura única da direita para enfrentar justamente o candidato ungido por Zé do Pátio, o ex-vereador respondeu ao A TRIBUNA que a pré-candidatura do PSD era ignorada.

“O Aylon sentiu que a sua pré-candidatura não era considerada lá [direita] e já havia definição, de forma antecipada, por um nome”, explicou.

Segundo ele, após uma conversa de Aylon com o deputado Nininho, maior liderança da legenda na região sudeste, ficou acertado dele [Aylon] buscar a construção de uma “frente ampla” com outras siglas.

Conforme o dirigente partidário, como o partido faz parte da atual gestão, houve esta discussão no sentido de dialogar para a continuidade da aliança.

“O Aylon somou para que a gestão alcançasse bons resultados. Então, está sendo conversado a construção deste novo projeto com as chamadas forças progressistas, onde o candidato deste grupo deverá ser o que tiver em melhores condições de disputa no ano que vem, mais próximo das convenções que definirão as candidaturas”, atestou o ex-vereador.

Além de Aylon Arruda pelo PSD, as chamadas forças progressistas têm ainda como pré-candidatos a prefeito o diretor-geral do Sanear, Paulo José (PSB) e o empresário do agronegócio Carlos Ernesto Augustin (PT).