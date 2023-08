Nesta segunda-feira (14) começam as inscrições para o concurso público da prefeitura de Rondonópolis, que prevê vagas em cadastro reserva para pedagogos, contadores e fiscais. As inscrições seguem até 4 de setembro e as provas serão realizadas em 8 de outubro. O edital prevê que o concurso deve ser homologado até o dia 30 de novembro.

O concurso da prefeitura era um dos mais esperados na cidade, mas recebeu críticas por abrir vagas somente em cadastro reserva. Inicialmente, o Município vinha anunciando que realizaria um concurso para a educação com 800 vagas, o que não ocorreu.

Em vez disso, lançou dois editais, um para vagas para docentes da educação infantil e docentes do ensino fundamental, com salários de R$ 4.076,85 e carga horária de 30h, e outro edital para vagas reserva de contador e fiscal de tributos, com salários de R$ 6.224,36 para o cargo de fiscal e de R$ 4.149,57 para contador, ambos com carga horária de 30h.

Com o concurso da prefeitura em andamento, a expectativa agora é com o lançamento dos editais para o concurso da Câmara Municipal e do certame da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), que têm previsão de ocorrerem ainda este ano.

Para realizar o concurso, a Câmara aguarda o parecer da Procuradoria da Casa de Leis para a contratação da empresa que realizará o certame. A previsão é de que sejam ofertadas 64 vagas para várias áreas, sendo 25 para o Ensino Médio (EM) e 39 para Ensino Superior (ES).

As vagas do Ensino Médio devem ser para apoio administrativo. Já as de Ensino Superior serão 28 para analistas, 2 para biblioteconomia, 2 redatores, 2 contadores e um Procurador Jurídico.

A Câmara, inclusive, já conta com a comissão organizadora e fiscalizadora do concurso público criada pelo presidente da Casa, Junior Mendonça (PT), que teve sua resolução aprovada em plenário em março deste ano, e é composta por cinco servidores efetivos do legislativo.

Já a UFR confirmou a contratação da Universidade Federal de Goiás para a realização do certame para contratação de docentes e técnicos administrativos.