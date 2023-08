O deputado estadual Cláudio Ferreira, que está de saída do PTB e cogita disputar a prefeitura de Rondonópolis no próximo ano, deu mais um passo decisivo em direção ao PL que, nos bastidores, já é dada como certa a sua filiação à legenda.

O parlamentar se encontrou, na manhã de ontem (31), com dirigentes municipais da legenda, que é liderada localmente pelo contador Jean Carlos Lopes Lino.

“Recebemos o convite oficial para se filiar no PL e conversamos com a direção local no sentido de construir o meu ingresso e do meu grupo na legenda”, antecipou o deputado ao A TRIBUNA.

“Vamos buscar construir este meu ingresso ao PL dialogando com as lideranças locais, sem imposições de cima para baixo”, atestou Ferreira, que chega ao PL, mesma sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro – a maior liderança da direita no país -, com o propósito de costurar sua segunda tentativa de sentar na cadeira mais importante do Palácio da Cidadania.

O deputado disse ainda que, agora, conversará com integrantes do seu grupo político, abrigados no PTB e no DC, sigla pela qual concorreu à prefeitura de Rondonópolis na eleição de 2020, onde terminou em terceiro lugar.

“Vamos dialogar com eles (integrantes do seu grupo político) sobre este ingresso ao PL”, adiantou o parlamentar que, caso se filie, não deve perder o seu mandato, já que o PTB está em conversação com o Patriotas, que deve resultar no surgimento de uma nova legenda a ser batizada de “Mais Brasil”.